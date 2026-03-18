Vacanze Pasqua 2026, scuole: stop dal 2 aprile e possibili ponti fino al 1° maggio

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Si avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, che segnano il principale momento di pausa per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la fine dell’anno scolastico. Ma non sono l’unico stop previsto nel prossimo mese. Tra festività nazionali e possibili ponti, il periodo primaverile offre diverse occasioni di interruzione delle lezioni, anche se non sempre consecutive.

Nel 2026 la Pasqua cade domenica 5 aprile, con il Lunedì dell’Angelo il 6 aprile. Attorno a queste date si concentra la sospensione delle attività scolastiche, che nella maggior parte delle regioni italiane va da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile, con rientro in classe previsto per mercoledì 8 aprile.

Il calendario scolastico stabilito a livello regionale conferma una pausa abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale. Le scuole resteranno chiuse per circa sei giorni consecutivi, includendo il weekend e le festività religiose.

Questa finestra rappresenta uno dei momenti più lunghi di interruzione dopo le vacanze natalizie e viene spesso sfruttata dalle famiglie per organizzare viaggi o brevi soggiorni primaverili. Tuttavia, una volta rientrati in classe, il calendario non prevede un lungo periodo continuativo di stop.

Dopo Pasqua: cosa succede nel resto di aprile

Terminata la pausa pasquale, le lezioni riprendono regolarmente dall’8 aprile e proseguono senza interruzioni nazionali per gran parte del mese. Non sono infatti previste altre festività che comportino la chiusura automatica delle scuole su tutto il territorio.

L’unica eccezione è rappresentata dalla Festa della Liberazione del 25 aprile, che però nel 2026 cade di sabato. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, non si crea un ponte naturale per gli studenti.

Alcune regioni o singoli istituti scolastici potrebbero comunque prevedere la sospensione delle lezioni nella giornata di venerdì 24 aprile, creando un mini-ponte. Si tratta però di una scelta autonoma e non uniforme, che varia da territorio a territorio.

Il primo vero ponte: 1° maggio 2026

Per trovare un vero weekend lungo bisogna attendere l’inizio di maggio. La Festa dei Lavoratori, il 1° maggio 2026, cade infatti di venerdì, permettendo automaticamente una pausa di tre giorni che include anche sabato 2 e domenica 3 maggio.

In questo caso, il ponte è garantito per calendario e rappresenta il primo vero break prolungato dopo le vacanze pasquali. In alcune scuole, soprattutto dove il sabato è ancora giorno di lezione, può essere prevista la sospensione anche per il 2 maggio, estendendo ulteriormente la pausa.

Un mese ricco di pause, ma non consecutive

Aprile 2026 si conferma quindi un mese caratterizzato da diverse opportunità di pausa, ma non da un unico lungo periodo di vacanza. Dopo lo stop per Pasqua, gli studenti tornano in aula per alcune settimane, prima di concludere l’anno scolastico.