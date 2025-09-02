[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scuola, il calendario 2025/26: vacanze e ponti

Sta per iniziare la scuola 2025/26 e, considerando che il primo novembre è un sabato, le prime vacanze sono quelle di Natale, durante le quali gli istituti resteranno chiusi dal 20 dicembre (che è un sabato) al 6 gennaio (martedì). L’altra grande interruzione scolastica si avrà poi a Pasqua, mentre nel resto dell’anno alcuni ponti saranno più contenuti.

Le vacanze di Pasqua, che nel 2026 cadrà il 5 aprile, vedranno l’interruzione scolastica da giovedì 2 a martedì 7 aprile.

Anche la Festa della Liberazione del 25 aprile cade di sabato.

Questi, invece, sono tutti i Ponti: