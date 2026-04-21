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Musica e turismo, il Samsara On Tour torna al Viva Yachtclub di Rodi Garganico

Il format più famoso d’Italia sul Gargano con Danilo Seclì e Fabio Marzo

Il Gargano si prepara ad accogliere il ritorno di uno degli eventi più attesi della stagione: il prossimo 25 aprile 2026, il Viva Yachtclub ospiterà una nuova tappa del Samsara On Tour, format musicale di grande richiamo ispirato al celebre Samsara Beach. A partire dalle ore 18, il Viva farà da cornice a un appuntamento che unisce musica, spettacolo e intrattenimento, trasformando il tramonto in un’esperienza immersiva tra energia, scenografia e coinvolgimento del pubblico.

Protagonisti della serata saranno due nomi simbolo del mondo Samsara: Danilo Seclì, DJ resident e figura di riferimento del progetto, e Fabio Marzo, voce ufficiale del tour e performer capace di coinvolgere il pubblico con un’energia travolgente.

Si tratta di un ritorno particolarmente atteso, che riporta sul territorio un evento capace, nelle precedenti edizioni, di registrare grande partecipazione e richiamare pubblico da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe, contribuendo a consolidare il legame tra il brand Samsara e la costa garganica. “Portare il Samsara On Tour a Rodi Garganico significa creare un’esperienza che va oltre il semplice evento musicale. Sarà ancora una volta una serata magica, in perfetto stile Samsara” – spiega Giancarlo Vigilante, patron del Viva.

L’evento rappresenta un’importante opportunità anche per il territorio, contribuendo a valorizzare il Gargano in un periodo strategico come quello primaverile, anticipando la stagione turistica con un appuntamento di forte richiamo.

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