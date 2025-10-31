Politica Manfredonia
Scrutatori e disabilità
Le ASD Sportive per Disabili operanti sul territorio cittadino, l’ANFFAS, LA DELFINO e la GARGANO 2000,
desiderano ringraziare pubblicamente il Consigliere con Delega allo Sport Nico Mangano, per la importante possibilità offerta.
Infatti Nico Mangano ha chiesto di effettuare un sorteggio tra gli associati delle associazioni per individuare un numero congruo di scrutatori per le consultazioni elettorali regionali.
Da sottolineare che mai prima si era verificato un momento così importante d’inclusione in queste occasioni.
Un grazie da parte delle associazioni al Consigliere Nico Mangano.