Scorrimento graduatoria per Operatori Sociosanitari: oggi firma dei contratti per 18 OSS

Immissioni in servizio dal primo ottobre 2025

Firma dei contratti, oggi, per 18 Operatori Socio Sanitari (OSS), nella sede della Direzione Generale di ASL Foggia. L’azienda sanitaria locale ha attinto dalla graduatoria degli idonei, approvata con deliberazione numero 1006 del 9 luglio 2025, e relativa all’avviso per soli titoli, per la sostituzione di personale assente a vario titolo, pubblicato a giugno 2024.

I CONTRATTI

I nuovi rapporti di lavoro avranno durata di 12 mesi. Le immissioni in servizio partiranno dal prossimo primo ottobre. Presenti alla firma, il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, il Direttore Amministrativo Michelangelo Armenise e la Direttrice Sanitaria Mara Masullo.

“Gli Operatori Socio Sanitari sono una risorsa essenziale per il sistema sanitario territoriale e per l’assistenza quotidiana ai pazienti”, ha dichiarato la Direttrice Sanitaria Mara Masullo. “Le nuove assunzioni consentono di rafforzare l’organizzazione dei servizi, migliorare la qualità delle prestazioni e garantire maggiore attenzione ai bisogni delle persone ricoverate, contribuendo così al benessere dei pazienti”.

Con questo ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei OSS, ASL Foggia rinnova il proprio impegno per potenziare i servizi sanitari, valorizzando il ruolo degli Operatori Socio Sanitari e assicurando un’assistenza sempre più vicina ai cittadini.