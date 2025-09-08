Attualità PugliaCronaca Puglia
Scontro moto-tir sulla SS 272 di San Giovanni Rotondo: gravissimo il centauro
L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la strada che collega San Marco in Lamis a San severo: necessario l'intervento dell'elisoccorso.
Grave incidente avvenuto nella giornata di Domenica 7 Settembre lungo la Strada Statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo.
Un uomo alla guida della sua Yamaha si è improvvisamente scontrato, per cause ancora da accertare, con un autocarro: dopo il tremendo impatto, la moto si è completamente spezzata e il motociclista è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e, secondo le testimonianze, sarebbe stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico e si troverebbe in condizioni critiche.