Scontro moto-tir sulla SS 272 di San Giovanni Rotondo: gravissimo il centauro

Grave incidente avvenuto nella giornata di Domenica 7 Settembre lungo la Strada Statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo.

Un uomo alla guida della sua Yamaha si è improvvisamente scontrato, per cause ancora da accertare, con un autocarro: dopo il tremendo impatto, la moto si è completamente spezzata e il motociclista è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Per soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e, secondo le testimonianze, sarebbe stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico e si troverebbe in condizioni critiche.