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Scontri Manfredonia-Ebolitana: 16 Daspo ai tifosi del Manfredonia, 2 a quelli dell’Ebolitana

SCONTRI MANFREDONIA-EBOLITANA: IL QUESTORE DI FOGGIA EMETTE 18 D.A.SPO

Durante l’incontro di calcio “Manfredonia-Ebolitana”, valevole per il campionato di serie “D”, stagione 2026/2027, disputato lo scorso 20 settembre presso lo stadio “Miramare” di Manfredonia, si sono verificati gravi incidenti tra le opposte tifoserie.

Al termine dell’incontro, alcuni tifosi del Manfredonia calcio, con volto coperto, lasciavano il settore a loro dedicato ed eludendo la sicurezza raggiungevano la tifoseria dell’Ebolitana, già pronta nei propri mezzi per la partenza, dando vita ad una fitta sassaiola. Ne scaturiva una violenta rissa, durante la quale alcuni dei coinvolti aggredivano anche i poliziotti intervenuti per evitare ulteriori scontri. Sette operatori di polizia hanno riportato diversi traumi contusivi.

Grazie all’analisi delle immagini e dei filmati, gli investigatori della Polizia di Stato hanno identificato 18 persone, 16 appartenenti alla tifoseria locale e 2 a quella dell’Ebolitana, di età compresa tra i 21 e i 52 anni, nei cui confronti Questore di Foggia ha disposto il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO), per un periodo che va dai 2 ai 10 anni, in ragione della ritenuta pericolosità degli stessi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito della gravità degli episodi e del rischio di nuovi disordini, sono state disposte, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e con provvedimento prefettizio, tre partite casalinghe del Manfredonia a porte chiuse e il divieto di trasferta per altre tre gare.