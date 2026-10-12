Sport Manfredonia
Sconfitta per l’Under 15 del Manfredonia Calcio
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UNDER 15 | BATTUTA D’ARRESTO INTERNA CONTRO LA PRO EVOLUTION
Seconda giornata di campionato amara per i ragazzi dell’Under 15. Sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare”, i giovani delfini si arrendono per 1-4 al cospetto della Pro Evolution Cerignola.
Per i nostri colori a segno Cassano, autore dell’unica marcatura biancoceleste di giornata.
Un risultato negativo che fa parte del fisiologico percorso di crescita e maturazione di un gruppo giovanissimo: testa alta, grande concentrazione durante gli allenamenti settimanali e subito al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno sul rettangolo verde.