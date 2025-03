[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sconfitta a testa alta per l’Under 19 del Manfredonia

🔹 La nostra Under 19, guidata da mister Piccoli, esce sconfitta per 0-2 contro il Martina in una gara che lascia tanto rammarico. Dopo un primo tempo giocato con determinazione e controllo del gioco, i nostri ragazzi hanno sfiorato il gol del vantaggio a soli 30 secondi dalla ripresa con Rignanese, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte in questa gara.

🔹 Infatti, poco dopo, un’ingenuità difensiva ha permesso agli ospiti di sbloccare il risultato. Il Manfredonia accusa notevolmente il colpo e con le uscite di Solazzo e Cariati all’intervallo, convocati in prima squadra per la gara di domani, e le assenze pesanti di Arborea, Fischetti, Vairo, Berardinetti e Fatone, hanno privato mister Piccoli di soluzioni preziose, rendendo ancora più difficile riorganizzare la squadra e provare a ribaltare il risultato.

🔹 Nonostante tutto, i ragazzi non hanno mai smesso di lottare, ma a due minuti dalla fine, una punizione da 30 metri porta gli ospiti sul doppio vantaggio. C’è stato ancora tempo per un rigore a nostro favore, ma anche qui la sfortuna ci ha messo del suo, con il portiere avversario che ha respinto il tiro di La Torre con un grande intervento. Nei minuti finali, altre due occasioni clamorose con Giacometti e La Torre, ma il gol non è arrivato.

Il risultato non rispecchia quanto visto in campo, ma questo gruppo ha dimostrato cuore e carattere.

🐬 Forza Manfredonia, insieme si riparte!