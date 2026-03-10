[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scomparsa nel foggiano, ritrovato il giubbotto di Elena

Nel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata vista l’ultima volta, lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo, è stato ritrovato il giubbotto bianco di pelliccia che indossava il giorno della scomparsa.

Lo scrive Ansa.

Il ritrovamento risale ad una settimana fa ma lo si è appreso solo oggi.

Proprio dalle tracce sul giubbotto, annusato da un cane molecolare, un pastore belga di cinque anni, sono riprese le ricerche della ragazza.