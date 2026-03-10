Attualità Capitanata

Scomparsa nel foggiano, ritrovato il giubbotto di Elena

Redazione10 Marzo 2026
Nel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata vista l’ultima volta, lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo, è stato ritrovato il giubbotto bianco di pelliccia che indossava il giorno della scomparsa.

Lo scrive Ansa.

Il ritrovamento risale ad una settimana fa ma lo si è appreso solo oggi.

Proprio dalle tracce sul giubbotto, annusato da un cane molecolare, un pastore belga di cinque anni, sono riprese le ricerche della ragazza.

