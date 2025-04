[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scomparsa Metallo. Campo: “Attoniti per la scomparsa di Donato Metallo: ha lasciato un segno indelebile”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

La scomparsa di Donato Metallo lascia attoniti. Per la sua giovane età. Per la sua sofferenza. Per la sua intelligenza politica. Per il suo impegno civico.

Era da tempo, dall’approvazione della legge sull’omotransfobia da lui promossa e sostenuta con tanta passione e determinazione, che il suo banco in Aula era tristemente vuoto. Eppure, eravamo tutti convinti che ce l’avrebbe fatta a tornare tra noi: a condividere il lavoro, a sostenerci con il suo entusiasmo, ad alleggerire le tensioni con il suo sorriso.

Ci abbiamo creduto fino a quando non è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere.

Ha lasciato un segno indelebile nella undicesima legislatura della Regione Puglia, ha lasciato un ricordo incancellabile in quante e quanti hanno avuto la fortuna di aver condiviso anche solo un pezzettino del comune percorso politico e istituzionale.

Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze mie e del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Alla comunità del Partito Democratico di Racale e della Puglia, la sua famiglia politica, esprimo vicinanza e solidarietà.