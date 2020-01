Sciolta e liquidata l’Oasi Lago Salso SpA. Pazienza: “La zona protetta non chiude”

Sciolta e liquidata la SpA che ha finora gestito l’Oasi Lago Salso. E’ l’ultima novità in ordine di tempo che arriva dalla zona umida sulla riviera sud di Manfredonia. Con atto notarile datato 20 dicembre 2019 il socio di maggioranza (l’ente Parco Nazionale del Gargano che deteneva il 96 per cento delle quote, 4 per cento al CSN, Centro Studi Naturalistici) ha dato corpo ai suoi propositi.

“L’Oasi Lago Salso non chiude – ha dichiarato il presidente dell’area protetta Pasquale Pazienza – ma si avvia verso una fase di profondo cambiamento e di riorganizzazione, resisi necessari dopo una gestione, sia attuale che passata, caratterizzata da forti criticità, che hanno compromesso la possibilità di assicurare un’effettiva fruizione pubblica dell’area basata su una concreta e corretta valorizzazione delle valenze naturalistico-ambientali in essa contenute.”

articolo completo: https://www.sanmarcoinlamis.eu/2020/01/oasi-lago-salso-spa-sciolta-e-liquidata-la-societa-dopo-lok-del-consiglio-direttivo/