Schiavone: “Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in città”
• Proseguono in citta i lavori di ripristino del manto stradale a cura di Enel, successivi agli interventi di potenziamento della rete elettrica effettuati nei mesi scorsi sul territorio comunale.
• Questa settimana sono stati completati gli interventi in Vicolo Esperia, Via San Francesco, Vico Clemente, Via delle Benedettine e Via San Rocco.
• Dalla prossima settimana i lavori proseguiranno senza sosta nella zona di Siponto e in altre aree della citta, fino al completo ripristino dei tratti interessati.
• Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante l’esecuzione delle opere: si tratta di interventi importanti per migliorare la sicurezza e la qualita della viabilita cittadina.