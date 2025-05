[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Schiavone annuncia il rifacimento del manto stradale a Monticchio

🗣️L’amministrazione La Marca informa la cittadinanza che, sono iniziati gli interventi di rifacimento del manto stradale nella zona di Monticchio a cura dell’Enel, a seguito dei lavori di potenziamento della rete elettrica cittadina.

📍I lavori, coordinati e supervisionati dall’Assessorato alle Opere Pubbliche, interesseranno Via Gargano, Via Salomone, Via Dante Alighieri, Via Monte Barone, Via Monte Saraceno, Via Tommaso Fiore, Via Cala del Fico e altre strade limitrofe.

🔹L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità e la sicurezza del manto stradale, migliorando le condizioni della viabilità urbana e garantendo un’adeguata fruizione delle infrastrutture da parte di residenti e cittadini.

🙏🏻Ci scusiamo per eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante il periodo dei lavori e ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e la pazienza dimostrata.