Un Posto al Sole, spoiler 27 aprile 2026: Sabbiese si infuria con Rino, Micaela cambia idea?

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 27 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo l’incubo che ha fatto Serena cercherà di essere molto cauta nei confronti di Maurizio. Intanto, Manuela sembrerà essere convinta di voler conoscere meglio il padre.

Spoiler Un posto al sole 27 aprile 2026: Mariella tende una trappola a Bice

Sin dall’inizio Micaela è apparsa ostile in merito alla vicenda del padre e continuerà a ribadire di non volerne sapere nulla. Le parole di Samuel, però, potrebbero farle cambiare idea. Rino ha proposto alla banda di organizzare una rapina a Palazzo Palladini, Sabbiese però non reagirà affatto bene.

Nonostante il parere contrario di Eduardo lo zio di Stella non sembrerà disposto a cambiare idea, infatti sarà convinto di voler fare il colpo nel palazzo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella tenderà una trappola a Bice per farla incontrare con Massaro e parlare con lui di Gerry. Il loro incontro, però, non andrà come sperato.