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IL MINISTRO SALVINI A FOGGIA, CERA: “CON LEGA INVESTIMENTI, VISIONE E SICUREZZA. LA CAPITANATA AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLA PUGLIA”

FOGGIA, 27 aprile 2026

Una giornata all’insegna della valorizzazione delle eccellenze industriali del territorio quella che ha visto protagonista oggi il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in visita nella provincia di Foggia. Accompagnato dal consigliere regionale della Lega, Napoleone Cera, il leader del partito ha toccato con mano due dei modelli più virtuosi dell’economia locale, confermando l’attenzione centrale del Governo verso la Capitanata.

“La visita odierna del vicepremier e ministro in Capitanata consolida il sostegno di Esecutivo e Lega per il nostro territorio, con investimenti, progettualità e una chiara visione di futuro”, ha dichiarato Cera.

La prima tappa è stata la Lotras, fiore all’occhiello della logistica e del trasporto intermodale della provincia. Il ministro ha lodato la crescita costante di questa realtà, definendola un esempio di efficienza per l’intero Mezzogiorno. Un successo frutto del lavoro della famiglia De Girolamo, imprenditori visionari che hanno saputo trasformare Foggia in un nodo strategico per le merci. Nel suo intervento, il patron di Lotras, Armando De Girolamo, ha rivolto un ringraziamento pubblico e sentito alla famiglia Cera, definendo il loro legame di vecchia data come una “amicizia fraterna” basata sul comune amore per lo sviluppo del territorio.

Durante l’incontro, il ministro Salvini ha evidenziato come il Governo abbia già cantierizzato circa 12 miliardi di euro per opere infrastrutturali in Puglia, di cui ben 3 miliardi destinati alla Capitanata. “Numeri importanti – evidenzia Cera – che dimostrano come la Lega e Salvini siano oggi i principali sostenitori di questo territorio, con interventi concreti e una visione strategica orientata alla crescita e alla competitività”.

La visita è proseguita presso il Poligrafico e Zecca dello Stato, altra eccellenza del territorio, dove verranno prodotte le nuove targhe per i monopattini elettrici. In questa occasione, il ministro ha simbolicamente stampato la prima, ricordando come le nuove norme introducano l’obbligo di targa, assicurazione e casco per i conducenti. “Un passaggio fondamentale – commenta Cera – per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade: la tracciabilità dei mezzi consentirà di individuare più facilmente i trasgressori e far rispettare le regole”.

Misure fortemente volute dalla Lega: “Grazie alla determinazione di Matteo Salvini, chi non rispetta le leggi non sarà più invisibile. Più regole significano più sicurezza per i pedoni, per gli automobilisti e per gli stessi conducenti di monopattini”

In chiusura di giornata, il consigliere ha voluto esprimere il suo personale ringraziamento al leader della Lega: “Grato e orgoglioso da aver avuto di nuovo qui tra la nostra gente il ministro Salvini. La Lega ha nella sua insita natura una caratteristica distintiva: saper esaltare le peculiarità locali portandole ai massimi livelli decisionali. E dimostra con i fatti che la Capitanata è una priorità nazionale. Il lavoro costante del ministro sulle infrastrutture è il miglior regalo che si potesse fare a questa terra che per troppo tempo è rimasta indietro”.