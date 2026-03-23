Scherzi a parte, vittime del 23 marzo 2026: ecco le anticipazioni e cosa vedremo nella quarta puntata

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Il fascino di Scherzi a parte sta tutto nella sua capacità di sorprendere, di ribaltare la realtà e di trasformare un momento quotidiano in una piccola commedia irresistibile. La puntata del 23 marzo 2026, in onda in prima serata su Canale 5, promette di mantenere viva questa tradizione con una serie di scherzi costruiti con cura, ironia e un pizzico di cattiveria televisiva.

Alla guida dello show c’è Max Giusti, che anche quest’anno alterna monologhi, imitazioni e improvvisazioni, accompagnando il pubblico tra un filmato e l’altro con il suo stile brillante.

Ma chi finirà nella rete degli autori? Quali volti noti saranno protagonisti degli scherzi? E che tipo di situazioni vedremo esplodere davanti alle telecamere?

Le vittime della puntata del 23 marzo 2026: i nomi coinvolti e cosa aspettarsi dagli scherzi

La nuova puntata di Scherzi a parte mette insieme un cast di vittime che rappresenta mondi diversi dello spettacolo italiano. La forza del programma, infatti, è sempre stata quella di coinvolgere personaggi molto distanti tra loro, creando reazioni imprevedibili e spesso esilaranti.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Simona Ventura, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua energia e la sua prontezza di spirito promettono un momento televisivo di grande impatto, soprattutto perché Ventura è abituata a gestire situazioni complesse, ma non sempre è preparata a un colpo di scena orchestrato alle sue spalle.

Tra le vittime ci sarà anche Sal Da Vinci, artista sensibile e passionale, che potrebbe reagire con un mix di stupore e ironia, e Alessia Marcuzzi, volto amatissimo dal pubblico, sempre pronta a mettersi in gioco ma altrettanto capace di lasciarsi sorprendere.

Infine, spazio anche a Rosa Chemical, personaggio imprevedibile e fuori dagli schemi, che potrebbe regalare una delle reazioni più sorprendenti della serata.

La puntata, dunque, si preannuncia ricca di momenti divertenti, costruiti con la cura che da sempre caratterizza il programma. Ogni scherzo è una piccola messinscena, preparata nei minimi dettagli, con attori, location e situazioni che sembrano reali fino all’ultimo secondo.

A tenere insieme il ritmo della puntata sarà Max Giusti, che anche quest’anno si conferma un conduttore capace di alternare comicità e improvvisazione.

Tra un filmato e l’altro, Giusti proporrà monologhi scritti appositamente per lo show, imitazioni dei personaggi più noti del momento e commenti che aggiungeranno un ulteriore livello di ironia agli scherzi appena mostrati.

Il suo ruolo non è solo quello di presentatore, ma di vero e proprio narratore della serata. È lui a introdurre le vittime, a preparare il pubblico al colpo di scena e a raccogliere le reazioni dei protagonisti una volta svelato lo scherzo.

La sua presenza crea un filo conduttore che rende la puntata fluida, dinamica e sempre coinvolgente. Il pubblico potrà assistere anche ai commenti a caldo delle vittime, che spesso rappresentano uno dei momenti più divertenti della serata.

Tra incredulità, risate e qualche inevitabile imprecazione, ogni personaggio reagisce a modo suo, regalando al pubblico un mix di spontaneità e comicità che è diventato il marchio di fabbrica del programma.

Dove vedere Scherzi a parte: orari e streaming della puntata del 23 marzo 2026

La puntata di Scherzi a parte del 23 marzo 2026 andrà in onda:

Lunedì 23 marzo, alle 21:30 su Canale 5

In streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand

La piattaforma permette di rivedere gli scherzi, le reazioni delle vittime e i momenti più divertenti della puntata, offrendo al pubblico la possibilità di recuperare tutto anche dopo la messa in onda.