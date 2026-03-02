Scherzi a Parte, prima puntata del 2 marzo 2026: ecco chi sono le vittime dei nuovi scherzi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione di Scherzi a Parte debutta lunedì 2 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 con una grande novità: la conduzione di Max Giusti, che raccoglie il testimone di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.

L’attesa è alta, anche perché la tradizione del format è sempre stata quella di sorprendere il pubblico con scherzi costruiti nei minimi dettagli e vittime inconsapevoli scelte tra i volti più popolari dello spettacolo. Chi finirà nella rete delle telecamere nascoste? Quali reazioni vedremo? E quali storie si nascondono dietro gli scherzi della prima puntata? Scopriamolo insieme.

I protagonisti della prima puntata: da Lorella Cuccarini a Gabriel Garko

La serata inaugurale di Scherzi a Parte mette subito in campo un cast di vittime molto vario, che unisce icone della tv, attori, giornalisti e volti amatissimi dal pubblico. Tra i primi a cadere nella trappola ci sarà Lorella Cuccarini, che torna protagonista di uno scherzo dopo molti anni.

La showgirl, abituata alla diretta e alle situazioni imprevedibili, si troverà davanti a un imprevisto che metterà alla prova la sua calma.

Accanto a lei, un’altra presenza molto attesa: Isobel Kinnear, ballerina tra le più amate delle ultime stagioni televisive. La sua spontaneità e il suo carattere solare la rendono una vittima perfetta per un tranello costruito ad arte.

Il mondo della recitazione sarà rappresentato da Gabriel Garko e Paolo Conticini, due attori che negli anni hanno dimostrato ironia e capacità di mettersi in gioco. Entrambi saranno coinvolti in situazioni che sembrano credibili fino all’ultimo dettaglio, proprio come vuole la tradizione del programma.

A completare il gruppo ci saranno la giornalista e scrittrice Francesca Barra e l’attore e regista Gilles Rocca, entrambi protagonisti di scherzi che promettono di regalare momenti di grande tensione e risate.

Il ritorno dello storico show e l’arrivo di Max Giusti alla conduzione

Il debutto del 2 marzo segna un nuovo capitolo per Scherzi a Parte, che torna su Canale 5 dopo il successo delle precedenti edizioni. Il format, nato nel 1992 su Italia 1, ha attraversato decenni di televisione mantenendo intatto il suo spirito: prendere di mira personaggi famosi con scherzi costruiti con precisione, sfruttando telecamere nascoste, attori, imprevisti e situazioni al limite del credibile.

Per la prima volta alla guida del programma c’è Max Giusti, che porta con sé la sua esperienza comica e la capacità di raccontare le reazioni delle vittime con leggerezza e ritmo. Il conduttore, già protagonista di “Caduta Libera”, si ritroverà a introdurre gli scherzi, commentarli e interagire con gli ospiti in studio, dando un’impronta personale alla nuova edizione.

Il programma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, permettendo al pubblico di rivedere gli scherzi e seguire la puntata in contemporanea con la messa in onda.

Cosa aspettarsi dagli scherzi della prima puntata: tensione, imprevisti e reazioni sorprendenti

Gli scherzi della prima puntata di Scherzi a Parte puntano a unire comicità e realismo, con situazioni che mettono alla prova la pazienza e la spontaneità delle vittime. Ogni scherzo è costruito con una narrazione precisa, attori coinvolti e un crescendo di tensione che culmina nel momento della rivelazione.

Lorella Cuccarini si troverà al centro di un imprevisto che coinvolge il suo lavoro, mentre Isobel Kinnear sarà trascinata in una situazione che sfrutta la sua notorietà e la sua ingenuità.

Gabriel Garko e Paolo Conticini vivranno momenti di panico credendo di essere coinvolti in incidenti o fraintendimenti, mentre Francesca Barra e Gilles Rocca saranno messi davanti a scenari che toccano la loro vita quotidiana.

Il pubblico potrà così assistere a un mix di emozioni: stupore, incredulità, rabbia, risate e, alla fine, sollievo. È proprio questo equilibrio a rendere Scherzi a Parte uno degli show più longevi della televisione italiana.