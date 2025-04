[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scarielle e taralli, i dolci pasquali a Manfredonia (1966)

Manfredonia – RICORDO l’usanza nei pomeriggi della Settimana delle Palme: a Manfredonia si preparavano i dolci Pasquali con amore e passione.Si impastava farina con uova e zucchero, si inebriava la casa di tanti odori. I dolci tipici erano: taralli con le uova con tagli circolari, taralli con la glassa bianca, taralli con il vino, i scavtatille casarecci. Ma il vero simbolo era il dolce della tradizione che riportava l’antica storia di una lontana generazione: la famosa Scariella, grande tarallo alle uova con glassa leggera, dette ungeleppete spalmate di confettini colorati e argentati.

Ricordo che, per far cuocere i dolci, ci toccava andare al forno della Stazione Campagna, il forno Pane e Pizza del proprietario Castriotta. Io insieme ai miei fratelli facevamo tragitti dal Villaggio Sant’Andrea al forno con delle tegole o le speciali tradizionali “ramore”, stagnole prese in prestito.

Eravamo sereni e mi sentivo protetto, con i miei fratelli, grazie a quel caloroso affetto. Dopo tutto quell’andirivieni dal forno Castriotta a casa ero commosso ed emozionato per la festa in arrivo.

A cura di Claudio Castriotta