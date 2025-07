[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Savona paga chi va in bici a scuola o a lavoro.

Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala. A pagarti ci pensa Savona. Dal 1° luglio 2025 è entrato nel vivo il progetto “Distretto Smart Comunità Savonesi: a scuola in bici / al lavoro in bici che punta a incentivare l’uso quotidiano della bicicletta. Per ogni kilometro tracciato 0.20 centesimi fino a rimborsi di 25 euro mensili. Il progetto coinvolge studenti dai 16 anni in su e i lavoratori. Per ottenere il rimborso é sufficiente installare l’app gratuita Wecity e registrare i propri dati. Da quel momento basterà pedalare e l’app calcolerà automaticamente il tragitto e l’anidride carbonica risparmiata.