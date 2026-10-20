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Sant’Agata di Puglia, 20mila euro a chi apre un’impresa: corsi gratuiti su fotovoltaico e smart working.

Il Comune di Sant’Agata di Puglia investe sulla formazione e sulle opportunità occupazionali attraverso due percorsi gratuiti promossi nell’ambito del progetto Punti Cardinali.

L’appuntamento è fissato per il 22 ottobre con l’avvio del laboratorio di creazione d’impresa per lo smart working, mentre è già partito il percorso formativo dedicato al settore fotovoltaico, con l’obiettivo di preparare nuove figure professionali da inserire in un comparto in espansione.

Entrambe le iniziative sono rivolte a disoccupati, inoccupati e inattivi e puntano a favorire l’accesso al mondo del lavoro, sostenendo anche chi intende avviare una propria attività imprenditoriale.

Il laboratorio dedicato allo smart working si svolgerà presso la Biblioteca comunale, dalle ore 14 alle 20, e permetterà ai partecipanti di acquisire competenze nella gestione degli spazi condivisi, nella costruzione di reti professionali e nell’avvio di nuove imprese.

Il percorso si inserisce in una prospettiva che guarda alle nuove modalità di organizzazione del lavoro e alle possibilità offerte dalle professioni digitali.

Per i partecipanti sarà inoltre possibile usufruire di spazi e strutture attrezzate, con l’intento di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di attività professionali e alla nascita di nuove iniziative economiche sul territorio. Il progetto prevede il coinvolgimento di gruppi di almeno dodici persone e si rivolge a chi desidera acquisire strumenti utili per costruire un percorso lavorativo autonomo.

“Vogliamo offrire ai cittadini opportunità concrete per costruire il proprio futuro professionale, accompagnandoli dalla formazione alla possibilità di realizzare un progetto di lavoro”, dichiara il Sindaco Pietro Bove.

“Con Punti Cardinali puntiamo a valorizzare le competenze delle persone e a creare le condizioni affinché nuove idee possano trasformarsi in attività economiche, capaci di generare occupazione e contribuire allo sviluppo di Sant’Agata di Puglia”.

Al termine del laboratorio, chi frequenterà il percorso e riuscirà ad avviare una nuova impresa potrà beneficiare di un contributo comunale di 20.000 euro, secondo le condizioni previste dal progetto. Un sostegno pensato per favorire la nascita di nuove attività e accompagnare i partecipanti nella trasformazione delle competenze acquisite in opportunità imprenditoriali.

Accanto al percorso dedicato allo smart working, è già iniziato il laboratorio fotovoltaico, concepito per formare operatori in un settore che rappresenta un’importante opportunità occupazionale anche per il territorio. Il programma affronta le basi teoriche e il funzionamento dei pannelli solari, oltre alle attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Le lezioni si svolgono presso la Biblioteca comunale e proseguiranno con appuntamenti settimanali ogni mercoledì, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 20. Il percorso nasce con una prospettiva concreta di inserimento lavorativo. Secondo quanto previsto dal progetto, il 50% dei partecipanti al laboratorio fotovoltaico sarà assunto da aziende già operative sul territorio, creando un collegamento diretto tra formazione e domanda di professionalità specializzate.

“Il fotovoltaico offre prospettive importanti e vogliamo fare in modo che i nostri cittadini possano coglierle attraverso una formazione mirata e vicina alle esigenze delle imprese”, sottolinea Bove. “L’obiettivo è favorire l’incontro tra chi cerca lavoro e le aziende che hanno bisogno di personale qualificato, mettendo a disposizione strumenti utili per costruire nuove opportunità occupazionali”.

Anche per chi frequenta il laboratorio fotovoltaico e decide successivamente di avviare una propria attività è previsto un contributo comunale di 20.000 euro, subordinato alle condizioni stabilite dal progetto. Le due iniziative si inseriscono nell’azione dell’Amministrazione comunale per ampliare le opportunità formative e occupazionali a disposizione della comunità, puntando su settori differenti ma accomunati dalla possibilità di generare nuove prospettive professionali.

“Lavoriamo per intercettare le risorse disponibili e trasformarle in occasioni reali per il territorio”, conclude il Sindaco. “Investire sulla formazione significa dare ai cittadini strumenti per affrontare il mercato del lavoro, sostenere chi vuole mettersi in gioco e creare le condizioni per nuove attività economiche. È un impegno che portiamo avanti con l’obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo locale e offrire prospettive soprattutto a chi oggi è alla ricerca di un’occupazione”.