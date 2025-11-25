[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Santa Cecilia, i festeggiamenti a Manfredonia

La Messa del 22 novembre presso la Chiesa del Carmine è stata un momento di intensa condivisione e ringraziamento, vissuto insieme alla comunità.

Il 23 novembre abbiamo poi proseguito con un pranzo conviviale insieme ai membri della banda, ai Monelli e agli amici che ci accompagnano con affetto e sostegno.

Una giornata ricca di sorrisi, musica e belle emozioni.

Grazie di cuore a tutti per aver contribuito a rendere questi giorni così speciali.

Alla prossima, con la stessa passione che ci unisce!