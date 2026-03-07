Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: cos’è, cantanti, ospiti e classifiche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 7 marzo 2026, in prima serata su Rai1 alle 21:30,andrà in onda Sanremo Top, lo spin-off del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Il programma arriva a una settimana dalla conclusione della kermesse musicale e vedrà protagonisti alcuni dei cantanti che hanno partecipato all’edizione 2026.

Accanto al conduttore ci sarà anche Nino Frassica. In studio saranno presenti 15 dei 30 Big che hanno preso parte al Festival, divisi in due appuntamenti televisivi dedicati alla manifestazione.

Che cos’era Sanremo Top negli anni Novanta?

Il titolo Sanremo Top non è nuovo per gli appassionati del Festival. Negli anni Novanta nacque come programma post-Festival, dedicato a misurare il successo delle canzoni presentate all’Ariston. Andò in onda su Rai1 tra il 1994 e il 1998 (in quell’anno condotto proprio da Carlo Conti) e tornò per un’ultima volta nel 2002. Il format confrontava i risultati di vendita dei brani sanremesi, premiando gli artisti più ascoltati e acquistati dal pubblico.

All’epoca, dominata dai CD e dalle classifiche dei negozi di dischi, la trasmissione rappresentava una sorta di verifica finale del Festival. Oggi, con lo streaming e le piattaforme digitali, la logica resta simile, basandosi però su vendite digitali, ascolti online e passaggi radiofonici.

Il programma della serata di sabato 7 marzo

Nell’anno del Festival dedicato a Pippo Baudo, a quasi un anno dalla sua scomparsa, Carlo Conti ha deciso di riportare in televisione una tradizione nata tra gli anni Novanta e Duemila: tornare a parlare del Festival qualche tempo dopo la sua conclusione insieme ai protagonisti.

Durante la serata si esibiranno 15 cantanti, che riproporranno i brani presentati sul palco dell’Ariston e racconteranno la loro esperienza al Festival.

I cantanti e le Nuove Proposte

Oltre ai Big presenti in studio, saranno protagonisti anche i due finalisti della categoria Nuove Proposte.

Come per i Big, anche i giovani artisti saranno divisi nei due appuntamenti previsti dopo la kermesse, portando nuovamente sul palco le canzoni presentate a Sanremo.

Gli ospiti di Sanremo Top 2026

Nel corso della serata non mancheranno ospiti legati all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti arriveranno diversi volti che hanno preso parte alle cinque serate della manifestazione.

Tra questi il conduttore del DopoFestival Nicola Savino, le conduttrici del Prima Festival Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma. Sarà presente anche Gianluca Gazzoli, volto di Sarà Sanremo e protagonista della consegna del premio al vincitore delle Nuove Proposte.

Infine spazio anche a Daniele Battaglia, conduttore dal palco di Piazza Colombo, ed Enrico Cremonesi, pronti a raccontare curiosità e aneddoti legati al Festival appena concluso.