Sanremo, rivoluzione De Martino: addio Cover?

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Il Festival di Sanremo potrebbe prepararsi a una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni.

Con l’arrivo di Stefano De Martino alla guida della kermesse, circolano nuove ipotesi sul futuro della gara.

Tra le novità più discusse ci sarebbe l’introduzione di una serata dedicata all’Eurovision Song Contest.

Un cambiamento che potrebbe mandare in pensione l’appuntamento con le Cover e creare un doppio vincitore.

Una svolta che, se confermata, cambierebbe il rapporto tra il Festival e la competizione europea.

Sanremo, la rivoluzione di Stefano De Martino: due vincitori e serata Eurovision

Il Festival di Sanremo potrebbe essere pronto a riscrivere una parte della sua storia. Dopo anni in cui la formula della gara è rimasta legata a una struttura ormai familiare per il pubblico, il futuro della manifestazione potrebbe passare attraverso una novità destinata a far discutere.

Al centro delle indiscrezioni c’è il possibile nuovo corso legato a Stefano De Martino, chiamato alla sfida più importante della sua carriera televisiva con la conduzione del Festival. Secondo le voci circolate negli ultimi giorni, l’obiettivo sarebbe quello di rendere Sanremo ancora più vicino ai grandi eventi musicali internazionali, rafforzando soprattutto il collegamento con l’Eurovision Song Contest.

La modifica più clamorosa riguarderebbe la storica serata delle Cover, diventata negli anni uno degli appuntamenti più amati dal pubblico. L’idea allo studio sarebbe quella di sostituirla con una serata completamente dedicata all’Eurovision, nella quale gli artisti potrebbero presentare una proposta pensata proprio in ottica europea.

La conseguenza sarebbe un cambio radicale anche nel sistema dei vincitori. Sanremo non avrebbe più un solo trionfatore, ma potrebbe arrivare ad avere due premi principali: da una parte il vincitore tradizionale del Festival, proclamato nella serata finale, dall’altra l’artista scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision.

Una separazione che cambierebbe un meccanismo ormai consolidato. Negli ultimi anni, infatti, il vincitore di Sanremo ha avuto la possibilità di partecipare alla manifestazione europea, salvo rinuncia. Con questa nuova formula, invece, la strada verso l’Eurovision diventerebbe una gara autonoma all’interno della settimana sanremese.

Dietro questa possibile scelta ci sarebbe anche la volontà di coinvolgere più facilmente grandi nomi della musica italiana. Un artista potrebbe puntare al successo sul palco dell’Ariston oppure alla vetrina internazionale dell’Eurovision, aumentando così le possibilità offerte dalla partecipazione al Festival.

Naturalmente, al momento si parla ancora di ipotesi e non di un regolamento definitivo. Una modifica del genere rappresenterebbe una svolta enorme e richiederebbe valutazioni su votazioni, organizzazione e struttura delle cinque serate.

La possibile cancellazione della serata Cover, inoltre, potrebbe dividere il pubblico: per molti spettatori è diventata una delle parti più attese della settimana, grazie ai duetti e alle reinterpretazioni dei grandi brani della musica italiana e internazionale.

Se la rivoluzione dovesse davvero prendere forma, il Sanremo targato Stefano De Martino partirebbe con un segnale chiarissimo: non una semplice nuova conduzione, ma un tentativo di cambiare l’identità stessa del Festival, portandolo sempre di più verso una dimensione internazionale.

FONTI:

PlanetWin

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