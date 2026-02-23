Sanremo 2026, Ubaldo Pantani co-conduttore: chi è, carriera e vita privata del comico toscano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’annuncio di Carlo Conti ha acceso la curiosità del pubblico: Ubaldo Pantani sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026, un ruolo che premia una carriera lunga, versatile e costruita tra teatro, televisione e imitazioni diventate iconiche.

La presenza dell’attore e comico toscano aggiunge un tassello inedito al cast del prossimo Festival, soprattutto dopo la sua risposta in diretta a Che Tempo Che Fa, quando ha accettato l’invito nei panni del suo celebre Lapo Elkann.

Chi è davvero Ubaldo Pantani? Come si è sviluppata la sua carriera? E quali aspetti della sua vita privata hanno contribuito a definirne la personalità artistica? Scopriamolo insieme.

Chi è Ubaldo Pantani: dagli studi in Scienze Politiche al debutto in tv

Ubaldo Pantani nasce a Cecina nel 1971 e cresce in un ambiente che gli permette di coltivare presto la passione per la recitazione. Dopo la laurea in Scienze Politiche a Pisa, sceglie di dedicarsi al teatro e diventa allievo di Giorgio Albertazzi al Laboratorio d’Arti Sceniche di Volterra.

Il suo esordio televisivo arriva nel 1997 con Macao, programma di Gianni Boncompagni che gli apre le porte del mondo dello spettacolo. Da quel momento alterna teatro e tv, costruendo un percorso che lo porta a collaborare con molti volti della comicità italiana.

Il primo vero salto arriva nel 2000 con Convenscion, mentre l’anno successivo partecipa al programma satirico Nessundorma. La svolta definitiva arriva però nel 2004, quando entra nel cast di Mai dire… della Gialappa’s Band. Qui dà vita a imitazioni che diventano immediatamente riconoscibili: da Gigi Buffon a Lapo Elkann, passando per personaggi del mondo dello sport e della tv.

La sua capacità di osservare, deformare e restituire la realtà con ironia lo rende uno dei comici più apprezzati della sua generazione.

Carriera tra imitazioni, cinema e programmi tv: un percorso ricco e trasversale

Dopo il successo con la Gialappa’s Band, Pantani entra nel cast di Quelli che il calcio, dove rimane per dodici edizioni. Qui affina ulteriormente il suo stile, introducendo nuovi personaggi e consolidando la sua fama di imitatore legato al mondo sportivo.

Parallelamente partecipa a programmi come Glob, Stiamo tutti bene, Parla con me e I migliori anni, mostrando una versatilità che gli permette di muoversi con naturalezza tra satira, intrattenimento e varietà.

Il suo percorso non si limita alla televisione. Pantani recita anche al cinema in film diretti da Giovanni Veronesi e Fausto Brizzi, tra cui Manuale d’amore 3, L’ultima ruota del carro, Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi.

Nel 2019 conduce il docureality Vero e più vero su Rai 2, mentre dal 2021 è spesso ospite come giudice a Tale e Quale Show, programma che gli permette di tornare a giocare con le imitazioni, suo marchio di fabbrica.

Il legame con Carlo Conti si rafforza negli anni, fino all’invito ufficiale per Sanremo 2026, accolto con entusiasmo durante un collegamento televisivo che ha subito fatto il giro dei social.

Vita privata di Ubaldo Pantani: origini, passioni e la storia con Virginia Raffaele

Ubaldo Pantani resta molto legato alla sua terra d’origine. Cecina e la Toscana rappresentano per lui un punto fermo, tanto che spesso porta in scena reading dedicati alla storia e alla memoria, temi che sente profondamente.

È appassionato di calcio, elemento che ha influenzato molte delle sue imitazioni più note, da Simone Inzaghi a Andrea Pirlo, fino a Paolo Del Debbio.

Dal punto di vista sentimentale, Pantani ha vissuto una lunga relazione con Virginia Raffaele, conosciuta durante le collaborazioni televisive. I due si sono lasciati nel 2021, mantenendo però un rapporto di grande stima. Pantani è anche padre di una figlia, avuta da una precedente relazione.

Il suo percorso personale e professionale lo ha portato oggi a un ruolo di grande visibilità: la co-conduzione di Sanremo 2026, un traguardo che conferma la sua presenza stabile nel panorama dello spettacolo italiano.