Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma della quinta serata finale

Manca pochissimo all’atto conclusivo di Sanremo 2026, l’evento televisivo più seguito dell’anno, che il 28 febbraio chiuderà ufficialmente la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Dopo cinque serate intense, tra polemiche, duetti e colpi di scena, il Teatro Ariston si prepara a incoronare il nuovo vincitore. Intanto cresce l’attesa per la scaletta, per gli ospiti e per i momenti che segneranno la finale.

🔵#Sanremo2026 Nicolò Filippucci vince la finale dellle Nuove Proposte con 'Laguna'. Ad Angelica Bove il premio della critica Mia Martini#Radio1 #SanremoRai #RaiPlay #nicolofilippucci pic.twitter.com/X1V8zNCrbv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 26, 2026

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulla quinta serata: dalla scaletta ai meccanismi di voto, fino ai protagonisti che accompagneranno il pubblico verso la proclamazione del vincitore.

Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata del Festival

La finale di Sanremo 2026 va in onda sabato 28 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo e vede esibirsi tutti i 30 artisti della categoria Campioni. Dopo le prime quattro serate, durante le quali si sono alternati votazioni e performance, si arriva così alla resa dei conti.

Anche per l’ultima serata il sistema di voto resta misto: Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%), mentre i risultati della finale vengono poi aggregati con quelli della prima, seconda e terza serata, così da formare la classifica generale.

Nel corso della puntata vengono comunicate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. I cinque artisti più votati tornano quindi sul palco per una nuova esibizione, sottoposta ancora una volta al giudizio delle tre giurie. Al termine della seconda votazione viene proclamato il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

La scaletta della quinta ed ultima serata di Sanremo 2026 non è stata ancora comunicata. In attesa della scaletta definitiva, ecco l’elenco completo dei 30 Campioni in gara:

Arisa

Bambole di pezza

Chiello

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fedez

Francesco Renga

Fulminacci

J-Ax Ligera

LDA

Leo Gassmann

Levante

Luchè

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta

Michele Bravi

Nayt

Patty Pravo

Raf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sayf

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

Tredici Pietro



Sanremo 2026, gli ospiti dell’ultima serata

Accanto ai 30 Campioni, la quinta serata di Sanremo 2026 ospita grandi nomi della musica italiana. Super ospite della finale è Andrea Bocelli, atteso sul palco dell’Ariston per un momento che si annuncia tra i più seguiti dell’intera edizione.

Spazio anche alla festa in piazza Colombo, dove si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di carriera. Un anniversario importante che verrà condiviso con il pubblico fuori dal teatro, in uno dei luoghi simbolo del Festival.

È ufficiale, saremo ospiti a #Sanremo2026 il giorno della finale: Sabato 28 Febbraio!

Celebreremo i 60 anni della nostra storia. Sapete quanto per noi il Festival di Sanremo sia stato importante e quanta emozione ci sarà quando canteremo su quel palco.#POOH60 #FestivalSanremo pic.twitter.com/GstgVK8Cxe — Pooh (@ipooh) February 13, 2026

Nel corso della settimana, Sanremo 2026 ha già accolto diversi ospiti tra palco principale, Suzuki Stage e collegamenti dalla Costa Toscana. La finale, tuttavia, concentra l’attenzione su pochi interventi mirati, così da lasciare spazio alla gara e alla proclamazione del vincitore.

Chi sono i co-conduttori della finale del 28 febbraio

A guidare la serata conclusiva ci sono Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti nella veste di co-conduttrice insieme a Gianluca Gazzoli. Per Conti si tratta della seconda conduzione consecutiva del Festival in questa nuova fase, dopo il ritorno alla guida della kermesse. Al suo fianco, Laura Pausini porta sul palco esperienza internazionale e presenza scenica.

La coppia accompagnerà il pubblico in tutte le fasi della finale: dalle esibizioni dei 30 Campioni all’annuncio dei cinque artisti più votati, fino alla proclamazione del vincitore. Durante la serata non mancheranno momenti di leggerezza, omaggi alla storia del Festival e spazi dedicati agli ospiti.