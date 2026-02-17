Chi vince Sanremo 2026? Brancale vola nei pronostici, Paradiso scende e il web punta su Dargen

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dal debutto del Festival di Sanremo 2026, il toto‑vincitore è già entrato nel vivo. Le quote dei bookmaker cambiano di ora in ora e il Fantasanremo, che ha superato il milione di squadre iscritte, sta influenzando discussioni, pronostici e strategie. La domanda che circola ovunque è una sola: chi vince Sanremo 2026? Le tendenze raccontano un quadro in movimento, con sorprese, crolli inattesi e nomi che stanno conquistando terreno. Chi è davvero in testa? Scopriamolo insieme.

Serena Brancale in vetta: il sorpasso che cambia il borsino dei favoriti

Per settimane Tommaso Paradiso è stato indicato come il nome più probabile per la vittoria. Le sue quote, però, hanno iniziato a salire e oggi si muovono tra 7,00 e 8,00. Un segnale chiaro: la fiducia dei bookmaker non è più quella di inizio stagione.

A prendere il suo posto è Serena Brancale, che con Qui con me ha conquistato un entusiasmo crescente. Le sue quote, tra 3,00 e 3,50, la collocano stabilmente in cima alla lista dei possibili vincitori.

Il brano dedicato alla madre, molto atteso, sembra aver già colpito pubblico e addetti ai lavori, tanto da farla diventare la nuova favorita assoluta.

Tra i nomi più osservati c’è anche la coppia Fedez‑Masini, che oscilla tra 6,50 e 7,50. La loro presenza in gara è una delle più discusse e potrebbe rivelarsi decisiva nelle serate centrali del Festival.

Da non sottovalutare Sayf, outsider di questa edizione: giovane, energico e con un brano che potrebbe sorprendere. Le sue quote sono in linea con quelle dei big più attesi, segno che il suo nome circola con insistenza.

Più complicata la situazione per Patty Pravo, che non ha convinto con Opera. Le sue quote sono tra le più alte, così come quelle di Elettra Lamborghini, che torna con Voilà ma rischia di non trovare il favore della platea dell’Ariston.

Fantasanremo 2026: Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini dominano le scelte

Se i bookmaker raccontano una storia, il Fantasanremo 2026 ne racconta un’altra. Il gioco, che ha superato il milione di squadre e oltre 185mila leghe, premia non solo la qualità musicale ma anche la capacità degli artisti di regalare bonus attraverso look, gag, imprevisti e momenti virali.

I due nomi più scelti sono Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini. Dargen è ormai un’icona del Fantasanremo: outfit imprevedibili, battute, improvvisazioni e un modo di stare sul palco che garantisce bonus a raffica.

Elettra, invece, è una certezza per chi punta su energia, colori e performance che non passano inosservate. Anche se i bookmaker non la vedono tra le favorite, nel Fantasanremo è una delle regine assolute.

Una curiosità che ha fatto sorridere i fan: anche l’Atletico Madrid ha creato una lega dedicata, confermando un gemellaggio nato lo scorso anno e diventato virale sui social.

Chi può vincere davvero Sanremo 2026? Il punto tra quote e tendenze

Il confronto tra bookmaker e Fantasanremo offre una fotografia interessante. Se si guarda alle probabilità reali di vittoria, i nomi più forti sono:

Serena Brancale, oggi la favorita assoluta

Fedez‑Masini, molto attesi e con un brano che potrebbe crescere serata dopo serata

Sayf, outsider che potrebbe sorprendere

Tommaso Paradiso, ancora in corsa nonostante il calo delle quote

Il Fantasanremo, invece, premia artisti capaci di generare bonus, non necessariamente favoriti per la vittoria.

Per questo Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini dominano le scelte, mentre altri nomi come Fulminacci, Luchè, Mara Sattei o Levante potrebbero rivelarsi preziosi per chi punta alla classifica del gioco.

La verità è che il Festival può ribaltare tutto in pochi minuti. Una performance riuscita, un momento inatteso o una standing ovation possono cambiare il borsino dei favoriti da un giorno all’altro.

Per ora, però, la corsa sembra avere una protagonista chiara: Serena Brancale.