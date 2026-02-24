Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma della prima serata del Festival
L’attesa è finita: Sanremo 2026 sta per alzare il sipario sulla 76esima edizione del Festival della canzone italiana, in onda dal 24 al 28 febbraio. Martedì 24 febbraio si parte con la prima serata, quella in cui tutti e 30 i Big saliranno sul palco del Teatro Ariston per presentare i brani in gara.
Il ritorno di Carlo Conti alla guida, come conduttore e direttore artistico, per il secondo anno consecutivo, riporta al centro della scena un volto esperto, mentre il cast promette scintille tra pop, urban e cantautorato.
Ti piace la scenografia per #Sanremo2026? pic.twitter.com/z9IGi2CMhh— Sanremo 2026 (@sanremo_2026) February 7, 2026
Scopriamo insieme la scaletta aggiornata in ordine di esibizioni, chi sono gli ospiti attesi e i co-conduttori della serata inaugurale.
Sanremo 2026, la scaletta della prima serata del 24 febbraio
La prima serata di Sanremo 2026, in programma martedì 24 febbraio, vedrà esibirsi tutti e 30 gli artisti in gara, giudicati da una giuria ristretta, poiché a votare saranno esclusivamente i membri della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.
Il televoto infatti entrerà in scena solo dalla seconda serata, quindi l’esordio sarà nelle mani degli addetti ai lavori.
La scaletta della prima puntata di Sanremo 2026 non è ancora stata comunicata ma l’ordine di uscita verrà aggiornato non appena sarà ufficializzato dagli autori della kermesse.
(In aggiornamento)
Intanto, ecco l’elenco completo dei cantanti in gara in ordine alfabetico:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia starter pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Sanremo 2026, gli ospiti della prima serata del Festival
Accanto alla gara, la serata del 24 febbraio porterà all’Ariston ospiti di primo piano. Sul palco salirà Tiziano Ferro, pronto a regalare uno dei momenti più attesi della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026.
In collegamento dalla nave Costa Toscana, ormeggiata al largo della città dei fiori, ci sarà Max Pezzali, presenza fissa di questa edizione dal palco galleggiante.
Spazio anche alla città: dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, invece, si esibirà Gaia, con un live pensato per coinvolgere il pubblico presente in Riviera e chi segue l’evento da casa.
Chi sono i co-conduttori del 24 febbraio
Alla guida del Festival di Sanremo 2026 torna Carlo Conti, volto storico della Rai, chiamato a orchestrare la prima serata con il suo stile rapido e misurato. Al suo fianco, in veste di co-conduttrice, ci sarà Laura Pausini, artista di caratura internazionale che aggiunge energia e prestigio alla conduzione.
Completa il trio Can Yaman, attore e modello turco molto seguito anche dal pubblico italiano. La sua presenza porta curiosità e attenzione mediatica, soprattutto sui social, dove il Festival è già uno degli argomenti più discussi.
Insomma, dopo mesi di anticipazioni e ascolti pre-gara, il 24 febbraio sarà il momento della verità: le canzoni parleranno finalmente davanti al pubblico dell’Ariston e a milioni di spettatori collegati da casa.