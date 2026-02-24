[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’attesa è finita: Sanremo 2026 sta per alzare il sipario sulla 76esima edizione del Festival della canzone italiana, in onda dal 24 al 28 febbraio. Martedì 24 febbraio si parte con la prima serata, quella in cui tutti e 30 i Big saliranno sul palco del Teatro Ariston per presentare i brani in gara.

Il ritorno di Carlo Conti alla guida, come conduttore e direttore artistico, per il secondo anno consecutivo, riporta al centro della scena un volto esperto, mentre il cast promette scintille tra pop, urban e cantautorato.

Scopriamo insieme la scaletta aggiornata in ordine di esibizioni, chi sono gli ospiti attesi e i co-conduttori della serata inaugurale.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata del 24 febbraio

La prima serata di Sanremo 2026, in programma martedì 24 febbraio, vedrà esibirsi tutti e 30 gli artisti in gara, giudicati da una giuria ristretta, poiché a votare saranno esclusivamente i membri della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Il televoto infatti entrerà in scena solo dalla seconda serata, quindi l’esordio sarà nelle mani degli addetti ai lavori.

La scaletta della prima puntata di Sanremo 2026 non è ancora stata comunicata ma l’ordine di uscita verrà aggiornato non appena sarà ufficializzato dagli autori della kermesse.

(In aggiornamento)

Intanto, ecco l’elenco completo dei cantanti in gara in ordine alfabetico:

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – Ai ai

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

Sanremo 2026, gli ospiti della prima serata del Festival

Accanto alla gara, la serata del 24 febbraio porterà all’Ariston ospiti di primo piano. Sul palco salirà Tiziano Ferro, pronto a regalare uno dei momenti più attesi della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026.

In collegamento dalla nave Costa Toscana, ormeggiata al largo della città dei fiori, ci sarà Max Pezzali, presenza fissa di questa edizione dal palco galleggiante.

Spazio anche alla città: dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, invece, si esibirà Gaia, con un live pensato per coinvolgere il pubblico presente in Riviera e chi segue l’evento da casa.

Chi sono i co-conduttori del 24 febbraio

Alla guida del Festival di Sanremo 2026 torna Carlo Conti, volto storico della Rai, chiamato a orchestrare la prima serata con il suo stile rapido e misurato. Al suo fianco, in veste di co-conduttrice, ci sarà Laura Pausini, artista di caratura internazionale che aggiunge energia e prestigio alla conduzione.

Completa il trio Can Yaman, attore e modello turco molto seguito anche dal pubblico italiano. La sua presenza porta curiosità e attenzione mediatica, soprattutto sui social, dove il Festival è già uno degli argomenti più discussi.

Insomma, dopo mesi di anticipazioni e ascolti pre-gara, il 24 febbraio sarà il momento della verità: le canzoni parleranno finalmente davanti al pubblico dell’Ariston e a milioni di spettatori collegati da casa.