Festival di Sanremo 2026, due cantanti sono arrivati quasi alle mani: c’entra la scaletta
Due cantanti del Festival di Sanremo 2026 si sono scontrati per la scaletta: la furia ha preso il sopravvento.
Spunta un curioso pettegolezzo sul Festival di Sanremo 2026, sembra che due dei cantanti che stanno partecipando alla kermesse abbiano litigato furiosamente.
Di chi si tratta? L’indiscrezione è stata lanciata nel podcast Non Prendete Appunti su Spotify e YouTube, dove hanno detto che lo scontro è avvenuto tra una donna e un uomo, i loro nomi però non sono stati ancora resi noti. Il motivo invece è stato rivelato, c’entra la scaletta del Festival di Sanremo 2026.
I due big di Sanremo 2026 si sarebbero scontrati dopo aver avanzato la stessa richiesta relativa alla scaletta, entrambi volevano stare al centro perché è il momento della serata più seguito. Tutti e due volevano ottenere la stessa cosa ed è scoppiata la lite furiosa.
Nel podcast Niccolò e Tiziano Cedroni hanno rivelato che i protagonisti hanno cantato molto bene sul Palco dell’Ariston ma non hanno voluto rivelare i loro nomi. Riferendosi ancora alla lite hanno svelato: “Se ti esibisci nel momento di massimo ascolto puoi avere più voti. Comunque sono arrivati quasi alle mani. Diciamo che c’è stato un attacco femminile”.