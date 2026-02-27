Festival di Sanremo 2026, due cantanti sono arrivati quasi alle mani: c’entra la scaletta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Spunta un curioso pettegolezzo sul Festival di Sanremo 2026, sembra che due dei cantanti che stanno partecipando alla kermesse abbiano litigato furiosamente.

Di chi si tratta? L’indiscrezione è stata lanciata nel podcast Non Prendete Appunti su Spotify e YouTube, dove hanno detto che lo scontro è avvenuto tra una donna e un uomo, i loro nomi però non sono stati ancora resi noti. Il motivo invece è stato rivelato, c’entra la scaletta del Festival di Sanremo 2026.

Due cantanti del Festival di Sanremo 2026 si sono scontrati per la scaletta: la furia ha preso il sopravvento

I due big di Sanremo 2026 si sarebbero scontrati dopo aver avanzato la stessa richiesta relativa alla scaletta, entrambi volevano stare al centro perché è il momento della serata più seguito. Tutti e due volevano ottenere la stessa cosa ed è scoppiata la lite furiosa.

Nel podcast Niccolò e Tiziano Cedroni hanno rivelato che i protagonisti hanno cantato molto bene sul Palco dell’Ariston ma non hanno voluto rivelare i loro nomi. Riferendosi ancora alla lite hanno svelato: “Se ti esibisci nel momento di massimo ascolto puoi avere più voti. Comunque sono arrivati quasi alle mani. Diciamo che c’è stato un attacco femminile”.