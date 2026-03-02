Sanremo 2026, la Rai mostra il fuorionda di Belen dopo il caos playback: sfogo contro il tecnico (e “bugia” in diretta)

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vittoria di Sal Da Vinci al 76° Festival di Sanremo non ha spento i riflettori sulla manifestazione, che continua a far discutere grazie ai retroscena andati in onda nel DietroFestival. Nella puntata trasmessa domenica 1° marzo 2026 su Rai 1, subito dopo lo speciale di Domenica In e al posto di Affari Tuoi, il pubblico ha potuto assistere ai momenti più curiosi e inediti vissuti dietro le quinte dell’Ariston.

Tra aneddoti divertenti e situazioni impreviste — come i costumi spariti delle ballerine di Elettra Lamborghini, la confessione della cantante su un imprevisto in camerino e la frecciata di Fedez ai finalisti dell’anno precedente — è stato mostrato anche cosa è accaduto a Belen Rodriguez durante la sua breve apparizione accanto a Samurai Jay.

Playback fuori tempo e sfogo nel backstage

La showgirl argentina era salita sul palco dell’Ariston per un cameo nel brano “Ossessione” di Samurai Jay, intervenendo in playback con una sola frase. Tuttavia, qualcosa non ha funzionato: Belen è entrata in scena con qualche secondo di ritardo, probabilmente perché priva di auricolari e quindi senza riferimento audio.

Le immagini del DietroFestival la mostrano rientrare nel backstage visibilmente contrariata, mentre si lamenta per non aver sentito nulla. Il tecnico, nel tentativo di tranquillizzarla, prova a rassicurarla dicendole che la performance è andata molto bene, una sorta di “bugia bianca” per stemperare la tensione del momento.

Intesa evidente con Samurai Jay

Oltre all’incidente tecnico, a far parlare è stato anche il feeling tra Belen e Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore. Nelle clip trasmesse si percepisce una certa complicità tra i due, che si chiamano affettuosamente “amore” e si mostrano molto affiatati. Un dettaglio che ha subito acceso le ipotesi di gossip su un possibile flirt.

Sui social i commenti non si sono fatti attendere: c’è chi ha ironizzato sui pochi secondi di apparizione e sull’errore in playback, e chi invece ha puntato tutto sull’intesa tra la showgirl e il cantante, parlando di “vibes” evidenti e di una sintonia che non sarebbe passata inosservata.