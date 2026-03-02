Sanremo 2026, bel clima tra i cantanti in gara? Michele Bravi svela: “È falso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo sembra esserci stata complicità tra i cantanti in gara, Michele Bravi però ha rivelato che non è davvero così.

Ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo a Rai Radio 2 il cantante ha replicato in modo inequivocabile quando gli hanno detto che hanno percepito un bel clima tra i big. Lui senza girarci intorno ha svelato: “Falsi, ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose”.

Non c’era davvero un bel clima tra i concorrenti di Sanremo 2026? Cosa ha rivelato Michele Bravi durante la finale

I conduttore di Rai Radio 2 hanno provato ad estorcere qualche interessante dettaglio a Michele Bravi durante l’intervista fatta dal cantante in seguito alla sua esibizione nella finale della kermesse. Lui però ha preferito non dire nulla, però ha chiaramente lasciato intendere che non c’è stata la sintonia che in molti hanno percepito.

Il cantante ha detto loro che dovrebbero andare nei camerini a fare il programma con delle telecamere nascoste perché è lì, nel dietro le quinte, che succedono molto cose. A detta sua la cosa sarebbe divertentissima e le sue parole hanno non poco incuriosito, in molti infatti si stanno chiedendo cosa sia successo dietro le quinte durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026.