Sanremo 2025, “record incredibile” per i Jalisse: hanno brindato

Il Festival di Sanremo 2025, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, si prepara a stupire con una selezione di 30 brani, tra cui 4 provenienti da Sanremo Giovani. I nomi dei Big sono stati svelati in diretta da Carlo Conti al Tg1 delle 13:30, rivelando una lineup che mescola freschezza e tradizione, in continuità con lo stile dell’era Amadeus. Tra i protagonisti spiccano icone della musica italiana come Giorgia, Brunori Sas e Massimo Ranieri, affiancati da artisti contemporanei del calibro di Elodie, Achille Lauro e Fedez. Una selezione che punta a soddisfare un pubblico trasversale, consolidando il prestigio della manifestazione e aprendo il dibattito su chi è rimasto fuori dalla competizione.

Sanremo 2025: ennesimo rifiuto per i Jalisse

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, meglio noti come i Jalisse, meritano una menzione speciale. Vincitori del Festival di Sanremo 1997 con Fiumi di parole, continuano a essere un simbolo di determinazione nel panorama musicale italiano. Nonostante abbiano presentato, senza successo, un nuovo brano per tornare in gara, la coppia ha ricevuto l’ennesimo “no”, arrivando a quota 28 rifiuti: uno per ogni anno trascorso dal loro trionfo, spesso considerato un caso di ingiustizia sottovalutata. La loro perseveranza, tuttavia, è diventata un tratto distintivo, trasformando i Jalisse in una sorta di emblema della resilienza. Hanno saputo conquistare l’affetto di un pubblico che ha imparato ad amarli proprio per la loro capacità di rialzarsi. E per il 28° rifiuto? Hanno scelto l’ironia, brindando con una birra, dimostrando ancora una volta che le sconfitte possono essere affrontate con un sorriso e la voglia di ricominciare.

I Jalisse la prendono sportivamente e brindano all’ennesimo rifiuto da parte del Festival di Sanremo