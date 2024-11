Sanremo Giovani: chi sono i primi semifinalisti

Nel corso della seconda serata su Rai 2 si è svolto il primo turno di sfide di Sanremo Giovani, che ha selezionato i primi tre semifinalisti pronti a proseguire la loro corsa verso le Nuove Proposte di Sanremo 2025, un traguardo ambito per tutti i giovani talenti in gara.

Sanremo Giovani: i 6 artisti emergenti

Sotto la conduzione di Alessandro Cattelan, la serata ha visto protagonisti 6 artisti emergenti, tra cui si sono distinti Mazzariello, Mew e Tancredi, conquistando un posto in semifinale e avvicinandosi sempre di più al sogno di calcare il prestigioso palco dell’Ariston.

Sanremo si avvicina

Con la prima serata dedicata a Sanremo Giovani, l’attesa per il Festival di Sanremo, la kermess canora più amata d’Italia entra nel vivo. Questo primo passo, guidato con energia da Alessandro Cattelan, ci porta più vicino alla scoperta dei talenti che andranno a formare le Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo, anticipando le emozioni della competizione che vedrà giovani artisti emergere sul prestigioso palco dell’Ariston.

I primi tre semifinalisti di Sanremo Giovani

Info su Mew, Tancredi e Mazzariello

Qui di seguito proponiamo una panoramica sui tre artisti che hanno superato il primo turno di Sanremo Giovani: Mazzariello, Mew e Tancredi.

Mazzariello

Antonio Mazzariello, noto semplicemente come Mazzariello, è un cantautore campano classe 2001 originario di Scafati. Ha iniziato la sua carriera musicale pubblicando i primi brani nel 2021, distinguendosi per il suo stile indie e la scrittura personale. Nel 2024, ha partecipato al Concertone del Primo Maggio, consolidando la sua presenza sulla scena musicale italiana. A Sanremo Giovani ha presentato il brano “Amarsi per lavoro”, che gli ha permesso di accedere alla semifinale.

Mew

Valentina Turchetto, in arte Mew, è una giovane cantante italiana che ha partecipato all’edizione 2023 di “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2019, aveva già partecipato alle audizioni di X Factor con il brano “La birra calda”, dimostrando una spiccata personalità. Dopo l’esperienza ad “Amici”, ha continuato a lavorare sulla sua musica, pubblicando singoli come “hyperlacrime”. A Sanremo Giovani ha presentato il brano “Oh my God”, che le ha permesso di avanzare alla semifinale.

Tancredi

Tancredi Cantù Rajnoldi, conosciuto come Tancredi, è un cantautore milanese nato nel 2001. Ha partecipato all’edizione 2021 di “Amici di Maria De Filippi”, ottenendo un buon riscontro di pubblico e critica. Nel 2023, ha tentato la carta di Sanremo Giovani con il brano “Perle”, arrivando in finale ma senza riuscire ad accedere al palco dell’Ariston. Nel 2024, ha riprovato con il brano “Standing ovation”, che gli ha permesso di superare il primo turno e accedere alla semifinale.