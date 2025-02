Sanremo 2025, le presunte “minacce” a Kekko dei Modà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2025, Kekko dei Modà è finito al centro delle polemiche. Il cantante ha vissuto momenti difficili a causa di un brutto infortunio riportato dopo una caduta dalle scale situate dietro al palco dell’Ariston. Nonostante il dolore e i consigli di chi gli suggeriva di ritirarsi, ha scelto di resistere e portare a termine la sua esperienza sul palco sanremese. Tuttavia, oltre alla sfortuna, a far discutere è stata anche la sua decisione di rifiutare alcune interviste, una scelta che – secondo alcune voci – potrebbe aver avuto conseguenze poco piacevoli.

Sanremo 2025, Facchinetti: “La settimana di Kekko è stata dura”

L’agente di Kekko, il noto cantante e conduttore Francesco Facchinetti, ha rilasciato alcuni retroscena su ciò che avrebbe dovuto passare il leader dei Modà, durante la settimana di Sanremo 2025: “La settimana di Kekko è stata dura, durissima. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo a mollare ma lui non ne voleva sapere. Abbiamo anche discusso per questo ma alla fine ho capito che aveva ragione lui. Un professionista serio e riconoscente non può tornare a casa, non può tirarsi indietro. La cosa che invece non riesco a capire e non me ne capacito sono le telefonate che ho ricevuto dalla stampa e dalle radio lamentandosi che Kekko non era disponibile e non si presentava alle interviste. Ho avuto anche chi mi ha detto: “Vedrai la pagherà nei voti””. Facchinetti, tuttavia, non si è fermato qui e ha rincarato la dose: “A me sembrava tutta una follia, una persona sta male tanto da rischiare lo svenimento ogni fine esibizione e la cosa che importa di più è fare le interviste per avere un voto alto dalle radio e dalla stampa? … Vedere i Modà in quella posizione in classifica per colpa dei voti di chi era incazzato perché Kekko non ha potuto fare le interviste mi rattrista. Qui non si parla più di giudizio ma di altro che evito anche di commentare. Detto questo, per fortuna, la realtà è un’altra. I Modà il 12 Giugno suoneranno in un San Siro tutto SOLD OUT. Il resto non conta”. Sanremo 2025, lo ricordiamo, ha avuto come vincitore il talentuoso, e giovanissimo, artista genovese Olly (24 anni), il quale ha trionfato col brano Balorda nostalgia. Alla conduzione il bravissimo Carlo Conti, che nel corso delle serate è stato coadiuvato da personalità quali Antonella Clerici, Gerry Scotti, Miriam Leone e Alessia Marcuzzi.