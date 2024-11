Sanremo 2025, co-conduttori col BOTTO per Carlo Conti! | Ecco chi sono

Non manca molto all’annuncio ufficiale dei cantanti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è partito il solito totonomi dei possibili cantanti in gara ed anche ovviamene dei possibili nomi che affiancheranno il conduttore Carlo Conti nella nuova edizione del Festival. Nel frattempo tra pochi giorni il conduttore annuncerà quali saranno i Big in gara.

Se c’è una certezza è quella che Alessandro Cattelan presenterà il dopofestival, che da qualche anno va in onda solo su Rai Play dato che inizia al termine della Kermesse canora, ossia per le 2 circa di notte. Alessandro Cattelan presenterà anche il Sanremo Giovani con lo speciale “il Sanremo che sarà” che andrà in onda il prossimo 18 Dicembre che presenterà tutti i concorrenti in gara e verranno selezionate le canzoni in gara dei giovani.

Chi affiancherà Carlo Conti a Sanremo? La proposta Bomba!

Carlo Conti sta scegliendo i suoi co-conduttori e sembrerebbe che voglia attingere anche dal mondo di Mediaset (ammesso che Piersilvio voglia accettare) la voce che si rincorre in queste settimane è quella che sul palco dell’Ariston ci siano Pio e Amedeo, il duo comico foggiano è già stato come ospite al Festival riscuotendo un discreto successo. Quest’estate c’è stata una piccola prova di avvicinamento quando Pio e Amedeo sono stati ospiti del Tim Music Awards andato in onda su Rai 1 proprio accanto a Carlo Conti. Saranno loro i co-conduttori del Festival?

Pio e Amedeo con Carlo Conti al Festival di Sanremo (immagini prese dal video rai)

Barbara D’urso sul Palco del Festival di Sanremo, la provocazione di Carlo Conti

Ma la voce più eclatante del prossimo Festival di Sanremo è quella che vedrebbe al fianco di Carlo Conti proprio Barbara D’urso. La conduttrice partenopea che dallo scorso gennaio è senza contratto è sicuramente entrata nell’orbita Rai, prima ospite di Mara Venier a Domenica In, poi “Ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. Le prove di avvicinamento tra Rai e Barbara D’urso sono aperte da tempo e sicuramente sarebbe una figura che sul palco dell’Ariston saprebbe dare il proprio supporto, che sia questa la vera novità del Festival?