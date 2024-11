Sanremo 2025: l’annuncio dei BIG | ecco quando

Manca davvero poco all’annuncio ufficiale dei Big che prenderanno parte all’attesissima 75° edizione del Festival di Sanremo. La Kermesse canora più attesa d’Italia è attesa su RAI1 dal’11 al 15 febbraio 2025. Come ormai noto la prossima edizione sarà condotta da Carlo Conti, che ha preso il posto di Amadeus dopo diversi anni di successi.

Carlo Conti segue i passi di Amadeus, che negli ultimi anni aveva creato questo appuntamento fisso con il pubblico, annunciando gli ospiti del Festival nel corso dell’edizione della sera del TG1, in queste ore è trapelata l’attesissima data dell’annuncio al telegiornale di Rai 1. Carlo Conti annuncerà i BIG il prossimo lunedì 2 dicembre in diretta al TG1. Al momento nulla è stato pattuito, non si sà quanti BIG parteciperanno alla GARA, non si sà quante nuove proposte prenderanno parte al Festival. L’unico annuncio è stato quello di Alessandro Cattelan che era tra i papabili presentatori del Festival e che presenterà Sanremo Giovani e presenterà il dopofestival.

Sanremo 2025 Carlo Conti pronto con l’annuncio dei BIG

Carlo Conti ha annunciato durante il programma Conversazione su Rai Play, che il prossimo 2 dicembre annuncerà i BIG in gara e che gli stessi si presenteranno anche a Sarà Sanremo il prossimo 18 dicembre sempre su Rai 1, il programma che Carlo Conti condurrà accanto ad Alessandro Cattelan, nel quale conosceremo i titoli delle canzoni del Festival e conosceremo i vincitori del Sanremo Giovani che prenderanno parte al Festival all’Ariston nel 2025.