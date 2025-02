[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sanità di prossimità: implementati i servizi diagnostici a Mattinata. Da oggi attivo l’ecografo per prestazioni ginecologiche e cardiologiche

La ASL Foggia implementa i servizi a disposizione della comunità di Mattinata.

Da oggi, presso il Poliambulatorio di via San Michele Arcangelo n. 2, è attivo un ecografo per prestazioni ginecologiche e cardiologiche.

Il macchinario permetterà di effettuare esami diagnostici precisi e rapidi, garantendo un accesso più facile e tempestivo alle prestazioni sanitarie e riducendo le liste d’attesa.

All’avvio del nuovo percorso assistenziale hanno presenziato il vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Benessere animale e Sport per tutti Raffaele Piemontese, il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, il sindacoMichele Bisceglia.

“L’attivazione dell’ecografo presso il Poliambulatorio di Mattinata migliora l’accesso alla diagnostica e potenzia la rete territoriale dei servizi sanitari”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, evidenziando che “questo strumento consentirà di effettuare esami ginecologici e cardiologici con maggiore precisione e tempestività, riducendo i tempi di attesa e garantendo una sanità più vicina ai cittadini, in particolare agevolando le donne che vivono i delicati momenti della gravidanza”. “In un territorio che ha bisogno di tante attenzioni — ha aggiunto Piemontese — è fondamentale investire in servizi diagnostici e assistenziali di qualità, per rispondere alle esigenze di una fascia sempre più ampia di persone anziane e fragili”.

“Questi nuovi percorsi – ha sottolineato Nigri – si integreranno in raccordo funzionale con i servizi ospedalieri aziendali per garantire una presa in carico globale della persona grazie all’interoperatività dei nostri professionisti presenti sul territorio. Questo, in una perfetta sinergia tra ospedale e territorio”.

I nuovi percorsi attivati

Percorso Donna

L’ecografo consentirà alle donne di usufruire di prestazioni ostetriche e ginecologiche di primo livello nell’ambito del “Percorso donna”.

In ambito ginecologico sarà possibile eseguire visita ginecologica, ecografia pelvica transaddominale e transvaginale.

Sarà, inoltre, possibile effettuare l’ecografia ostetrica di primo livello nel primo, secondo e terzo trimestre di gravidanza. Il percorso nascita si completerà con la visita ostetrica e il corso di accompagnamento alla nascita.

Prevenzione oncologica

Novità anche in tema di prevenzione: il “Percorso donna” sarà implementato con lo screening di primo livello del cervicocarcinoma.

Diagnostica cardiologica

In ambito cardiologico sarà possibile prenotare (al CUP) effettuare l’ecografia dei vasi sovraortici e l’ecocolordoppler cardiaco.