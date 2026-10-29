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Sanità, De Leonardis (FdI): “Il reparto di Geriatria di Foggia chiuso da 6 anni. Bisogna riaprilo e dotarlo dei posti letto previsti ormai da un anno”

Il reparto di Geriatria del Policlinico Foggia non è attivo.

E’ rimasta inattuata, infatti, la delibera del Policlinico di Foggia del 30 dicembre 2025 per destinare fino a 6 posti letto nell’ambito del Dipartimento Medico Internistico all’attività in regime di ricovero in ambito geriatrico, nelle more di un nuovo assetto organizzativo più confacente alle mutate esigenze assistenziali e alla domanda di prestazioni specialistiche in ambito geriatrico.

La delibera, inoltre, disponeva che le attività assistenziali della Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale si integrasse con quella della Struttura Complessa di Medicina Interna in un modello funzionale già adottato nell’ambito del Dipartimento Medico Internistico.

E’ passato quasi un anno, ormai, e nulla è accaduto per un reparto che, inoltre, è letteralmente in stand by, causa Covid, sin da aprile 2020 quando gli 8 posti all’epoca disponibili, peraltro ad alta intensità assistenziale per pazienti critici, furono praticamente eliminati e mai più riattivati. Quindi: non solo non si è ripristinato lo status quo nell’arco degli ultimi 6 anni, ma siamo anche in presenza della mancata attuazione di una specifica delibera che avrebbe dovuto restituire il reparto di Geriatria alla fruizione dei pazienti.

Un qualcosa di inconcepibile se pensiamo che gli anziani costituiscono molta parte della popolazione che necessita di assistenza e cure.

Ho quindi presentato una interrogazione urgente al presidente Decaro e all’assessore alla Sanità, Pentassuglia, per avere spiegazioni rispetto a una problematica che è decisamente paradossale se non grottesca e che richiede una soluzione immediata, anche alla luce dell’ordine del giorno approvato proprio ieri all’unanimità dal Consiglio comunale di Foggia attraverso cui si chiede la riattivazione di Geriatria.

Non si può negare il diritto alla salute a nessun cittadino e questo non è altro che l’ennesimo caso di una sanità pugliese purtroppo “malata” rispetto alla quale il centrosinistra che gestisce la Regione Puglia non sa dare risposte.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis