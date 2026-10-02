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Sanità, De Leonardis (FdI): Decaro, Pd e M5S, dopo aver aumentato l’Irpef, tolgono le ambulanze in provincia di Foggia

“Passata la festa, gabbato lo santo. Decaro, Pd e M5S hanno preso in giro i pugliesi. Dopo i bagordi dell’era Emiliano ci troviamo di fronte alla mannaia del governo Decaro che, dopo le promesse da campagna elettorale, ha già messo le mani nelle tasche dei cittadini pugliesi aumentando loro l’Irpef per cercare di ripianare il buco mostruoso della sanità pugliese ereditato dai suoi predecessori, adesso passa ai tagli sulla pelle delle persone. Perché Decaro, in queste ore, si limita a permettere che 108 lavoratori di Sanitaservice vengano lasciati a casa? Perché Decaro taglia le ambulanze in provincia di Foggia? E lo fa andando a colpire centri rilevanti come Cerignola, la seconda città più popolosa di Capitanata dopo il capoluogo dauno e punto di riferimento del Basso Tavoliere. Lo fa a Torremaggiore, altra città rilevante della provincia di Foggia e punto di riferimento per l’Alto Tavoliere. E lo fa a Vieste e Vico del Gargano, vale a dire la città turisticamente più visitata ogni anno dell’intera Puglia e in un centro delle Aree Interne del Gargano. Quale sarebbe il risparmio che si ottiene, visto che, ovviamente, il personale del 118 prosegue a prestare il proprio servizio? Decaro sa che una ambulanza non serve soltanto la città in cui è collocata fisicamente ma può essere chiamata a operare verso i centri limitrofi? Questo atto è incomprensibile e la Capitanata tutta pretende spiegazioni e, soprattutto, un ripristino della corretta dotazione dei mezzi sul territorio perché il diritto alla salute dei cittadini non si garantisce di certo con la calcolatrice ma con una attenta ponderazione rispetto ai bisogni delle comunità.”