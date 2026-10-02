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Manfredonia, torna Domenica al Museo: visite gratuite al Parco Archeologico di Siponto
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Manfredonia, torna Domenica al Museo: visite gratuite al Parco Archeologico di Siponto
Torna anche domenica 4 ottobre l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali, per promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale nazionale.
Il Parco archeologico di Siponto vi aspetta per una domenica alla scoperta della storia e delle testimonianze del suo antico passato.
Orari di apertura: dalle 10.30 alle 19.30
Ultimo ingresso e chiusura dei cancelli: ore 18.45
Vi aspettiamo!
Per informazioni: 0884 541411