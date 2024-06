San Severo: ballottaggio, chiuso accordo Colangelo – Giuliani

Il progetto San Severo “Ritornerà Bellissima” con Anna Paola Giuliani sostiene Lidya Colangelo.

Ufficializziamo il nostro appoggio alla candidata Lidya Colangelo in corsa per il secondo turno elettorale. La decisione è stata presa in accordo con tutti i partiti e movimenti – UDC, Popolari, Liberali e Riformisti nPSI, Io Sud, La Consulta Cittadina, Lista Giuliani – che hanno sostenuto la mia candidatura nel primo turno della competizione elettorale, con il risultato di oltre 5mila preferenze (19,43%), attestandoci così come la seconda coalizione più suffragata di quelle alternative alla coalizione Masucci.

La scelta di sostenere Colangelo è stata esclusivamente di natura politica. Alla nostra coalizione sono stati riconosciuti i ruoli di vice sindaco e due assessorati.

Intendiamo così contribuire a dare alla città una nuova gestione, ponendo uno stop alla coalizione Miglio che oggi si ripresenta con il candidato Masucci, che negli ultimi dieci anni ha reso la città di San Severo meno attrattiva.

Esprimiamo grande fiducia nel supporto che il nostro schieramento potrà offrire alla coalizione di Lidya Colangelo e sono sicura che, anche con il nostro contributo, San Severo ritornerà bellissima.

Anna Paola Giuliani