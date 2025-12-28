San Salvatore, oggi il secondo appuntamento con il villaggio di Natale
San Salvatore, oggi il secondo appuntamento con il villaggio di Natale.Il 21 dicembre il borgo di San Salvatore si è trasformato in un villaggio natalizio e ha avvolto i visitatori con la sua atmosfer...
A cura di Lucia Pia Caputo
28 dicembre 2025 16:26
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San Salvatore, oggi il secondo appuntamento con il villaggio di Natale.
Il 21 dicembre il borgo di San Salvatore si è trasformato in un villaggio natalizio e ha avvolto i visitatori con la sua atmosfera calda e genuina. Dopo il successo del primo appuntamento, il borgo è pronto a rivivere la magia: un’occasione imperdibile per chi non c’era o per chi vuole emozionarsi ancora.