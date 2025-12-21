Il Villaggio di Natale a San Salvatore: guida pratica per i visitatori
I preparativi sono iniziati! Il Villaggio di Natale nella suggestiva cornice di San Salvatore, Frazione Montagna, sta prendendo forma.Villaggio di Natale – Frazione MontagnaLuogo: Frazione Montagna Sa...
A cura di Lucia Pia Caputo
21 dicembre 2025 13:00
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I preparativi sono iniziati! Il Villaggio di Natale nella suggestiva cornice di San Salvatore, Frazione Montagna, sta prendendo forma.
Villaggio di Natale – Frazione Montagna
- Luogo: Frazione Montagna Sal Salvatore
- Date: 21 e 28 dicembre
- Orario: dalle 18:00 alle 21:00
- Abbigliamento consigliato: si consiglia di indossare vestiti comodi e caldi. L’evento si svolge in un campo aperto alla presenza di animali veri
- Biglietti: Acquistabili direttamente sul posto, alla cassa. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, per i bambini il prezzo é ridotto a 5 euro. Nel prezzo sono compresi pettole calde e bevanda
- Parcheggio: Disponibile area parcheggio auto
I direttori dell’evento Luigi La Torre e Chiara Piemontese, L’A.P.S Vento nuovo e tutta la comunità di San Salvatore saranno lieti di accogliere calorosamente i visitatori.