Il Villaggio di Natale a San Salvatore: guida pratica per i visitatori

I preparativi sono iniziati! Il Villaggio di Natale nella suggestiva cornice di San Salvatore, Frazione Montagna, sta prendendo forma.Villaggio di Natale – Frazione MontagnaLuogo: Frazione Montagna Sa...

I preparativi sono iniziati! Il Villaggio di Natale nella suggestiva cornice di San Salvatore, Frazione Montagna, sta prendendo forma.

Villaggio di Natale – Frazione Montagna

Luogo: Frazione Montagna Sal Salvatore

Date: 21 e 28 dicembre

Orario: dalle 18:00 alle 21:00

Abbigliamento consigliato: si consiglia di indossare vestiti comodi e caldi. L’evento si svolge in un campo aperto alla presenza di animali veri

Biglietti: Acquistabili direttamente sul posto, alla cassa. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, per i bambini il prezzo é ridotto a 5 euro. Nel prezzo sono compresi pettole calde e bevanda

Parcheggio: Disponibile area parcheggio auto

I direttori dell’evento Luigi La Torre e Chiara Piemontese, L’A.P.S Vento nuovo e tutta la comunità di San Salvatore saranno lieti di accogliere calorosamente i visitatori.