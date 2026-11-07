Manfredonia, è scontro politico tra presenze ed assenze in Consiglio Comunale. Galli: “La maggioranza si regge sul nulla”
Manfredonia, è scontro politico tra presenze ed assenze in Consiglio Comunale
Attacco e contrattacco: scontro politico a Manfredonia tra assenze e presenze in Consiglio Comunale.
A seguito di un post di Progetto Popolare e di Michela Quitadamo che lamentavano l’assenza di alcuni componenti del centrodestra durante la mozione di Liliana Rinaldi, è arrivata una secca replica.
Ugo Galli, consigliere di minoranza di Forza Italia, mostra un video: “Dinanzi a queste immagini ogni commento è superfluo: ecco a voi la maggioranza La Marca”.
“Leggere gli interventi social di movimenti politici o consiglieri di maggioranza, che esprimono valutazioni sul centrodestra, significa frequentare il teatrino dell’assurdo, rasentando il ridicolo.
Oggi, in consiglio comunale, la compagine di governo della Città non è stata in grado di assicurare il numero di presenze necessarie per ritenere valida la seduta, conseguentemente sospesa.
Sarebbe sufficiente questa considerazione, dopo due mesi, in cui la massima assise dell’Ente non si è riunita, paralizzata dai mal di pancia interni ad una coalizione, che si regge sul NULLA.
Senza richiamare le dichiarazioni rese, in aula, da un componente dello schieramento di sinistra, che ha sottolineato esplicitamente il mancato coinvolgimento nelle decisioni assunte.
Scelte compiute in assenza di un minimo di visione programmatica, rivedendo le proprie posizioni costantemente e prevedendo maggiori spese per PIÙ DI QUATTRO MILIONI DI EURO.
Un’ amministrazione, che non decide niente e non si chiede in che modo stia modificando effettivamente la vita reale della comunità,
è come un palcoscenico delle ombre.
Abbiate il coraggio di ammettere i vostri limiti evidenti, liberando Manfredonia da questa farsa palese e avvilente.