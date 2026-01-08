San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicata

San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicataSan Salvatore - disagi gravissimi per la comunità della Frazione di San Salvatore, dove i residenti sono rimasti senza corre...

San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicata

San Salvatore - disagi gravissimi per la comunità della Frazione di San Salvatore, dove i residenti sono rimasti senza corrente elettrica per oltre 12 ore, nel pieno di una nevicata con temperature sotto lo zero. La mancanza di corrente elettrica ha reso impossibile l'utilizzo delle stufe, lasciando le abitazione al buio e al gelo. I disagi sono stati generalizzati ma a pagarne il prezzo più alto sono stati gli anziani e i bambini.