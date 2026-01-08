San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicata
San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicataSan Salvatore - disagi gravissimi per la comunità della Frazione di San Salvatore, dove i residenti sono rimasti senza corre...
A cura di Lucia Pia Caputo
08 gennaio 2026 17:24
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San Salvatore al buio per oltre 12 ore: famiglie al gelo durante la nevicata
San Salvatore - disagi gravissimi per la comunità della Frazione di San Salvatore, dove i residenti sono rimasti senza corrente elettrica per oltre 12 ore, nel pieno di una nevicata con temperature sotto lo zero. La mancanza di corrente elettrica ha reso impossibile l'utilizzo delle stufe, lasciando le abitazione al buio e al gelo. I disagi sono stati generalizzati ma a pagarne il prezzo più alto sono stati gli anziani e i bambini.