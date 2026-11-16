ATP Finals 2026 oggi 16 novembre: orari delle partite, programma e dove vederle in tv e streaming

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Le Nitto ATP Finals 2026 entrano nel vivo con una giornata particolarmente attesa dagli appassionati di tennis. Lunedì 16 novembre l’Inalpi Arena di Torino ospita alcuni dei match più interessanti della fase a gironi, con il debutto nel torneo di Carlos Alcaraz e l’esordio dell’azzurro Flavio Cobolli, chiamato a una sfida molto impegnativa contro Daniil Medvedev.

Il programma prevede anche gli incontri del torneo di doppio, con protagonisti gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli appassionati potranno seguire le partite sia in chiaro sia sulle piattaforme a pagamento. Quali sono gli orari degli incontri del 16 novembre? Dove vedere Cobolli e Alcaraz in tv? E come seguire le ATP Finals in streaming?

ATP Finals 2026: il programma e gli orari delle partite del 16 novembre

La giornata di lunedì 16 novembre sarà suddivisa tra sessione pomeridiana e sessione serale.

Ad aprire il programma saranno Marcel Granollers e Horacio Zeballos contro gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, match in programma dalle ore 11:30.

Alle 14:00 spazio invece a uno degli incontri più attesi del giorno con Carlos Alcaraz opposto allo statunitense Frances Tiafoe.

La sessione serale si aprirà alle 18:00 con il doppio tra Christian Harrison-Neal Skupski e Kevin Krawietz-Tim Puetz. A seguire, non prima delle 20:30, sarà la volta dell’esordio di Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev, sfida che rappresenta uno degli eventi principali della giornata.

ATP Finals 2026: dove vedere le partite in chiaro e in tv

Per gli appassionati che vogliono seguire il torneo gratuitamente, Mediaset trasmetterà in chiaro i due principali match di singolare.

La sfida tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe sarà visibile su Italia 1 dalle 14:00, mentre l’incontro tra Daniil Medvedev e Flavio Cobolli andrà in onda sempre su Italia 1 dalle 20:30.

Chi dispone di un abbonamento potrà invece seguire tutta la competizione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che trasmettono integralmente il torneo di Torino.

ATP Finals 2026: come seguire gli incontri in streaming

Le partite delle Nitto ATP Finals 2026 saranno disponibili anche in streaming.

Gli incontri trasmessi in chiaro da Mediaset potranno essere seguiti gratuitamente su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Per gli abbonati Sky saranno invece disponibili le piattaforme NOW e Sky Go, che permettono di seguire l’intera manifestazione in diretta.

Sky Sport garantirà inoltre una copertura completa dell’evento con approfondimenti, studi dedicati e collegamenti dall’Inalpi Arena. Nella squadra editoriale saranno presenti volti importanti del tennis italiano come Fabio Fognini, Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic e Renzo Furlan, mentre gli studi saranno affidati a Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante.

Per gli appassionati italiani, l’attenzione sarà soprattutto rivolta a Flavio Cobolli, chiamato a uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione nel prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti dell’anno.