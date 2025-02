[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Nicandro Garganico (FG), tenta di truffare una anziana: un arresto dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico hanno arrestato in flagranza di reato una donna 43enne originaria della Campania, che ha tentato di farsi consegnare una cospicua somma di denaro da una 91enne del luogo.

La vittima, dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo che, facendole credere di essere suo nipote, la raggirava convincendola a consegnare tutto il denaro che aveva in casa, per il pagamento di merce acquistata su internet, ad una persona di sua fiducia che di lì a poco sarebbe passata. Puntualmente, dopo pochi minuti, si presentava una donna, che, presentandosi come persona incaricata dal nipote, chiedeva la consegna del denaro all’anziana. In quel frangente, un vicino, insospettito della presenza della donna a lui sconosciuta, segnalava immediatamente la circostanza alla locale Stazione Carabinieri. L’immediato intervento dei militari, impediva la sottrazione del denaro, circa 1000 euro e consentiva di arrestare in flagranza di reato la presunta responsabile, trovata all’interno della casa della vittima.

L’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Foggia a diposizione della Autorità Giudiziaria.

L’arma dei Carabinieri ricorda che in casi simili, nel dubbio meglio chiamare il numero unico di emergenza 112.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.