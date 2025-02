[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Marco in Lamis, Napoleone Cera passa alla Lega. Ecco la foto con Salvini

Napoleone Cera, consigliere regionale ex Forza Italia, ha ufficializzato il suo passaggio alla Lega con una foto che lo ritrae in compagnia del leader del carroccio Matteo Salvini.

Con l’ingresso del noto politico di San Marco in Lamis si rafforza la Lega in Capitanata in vista delle Regionali.