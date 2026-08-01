Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Marco in Lamis, il 4 agosto laboratorio su competenze e lavoro con Punti Cardinali

La partecipazione gratuita. L’iniziativa del Comune nell’ambito del progetto “Punti Cardinali” punta a creare opportunità occupazionali



Proseguono gli Orientation Lab organizzati nell’ambito del progetto “Punti Cardinali – Orienta in Progress” del Comune di San Marco in Lamis dalla cooperativa Medtraining. Il momento di formazione è rivolto in modo particolare a persone disoccupate, inoccupate e inattive, con attenzione specifica ai soggetti in condizione di fragilità, alle persone svantaggiate, ai migranti e ai disoccupati di lunga durata. Il secondo laboratorio “Sviluppo delle competenze per l’occupabilità” si svolgerà martedì 4 agosto dalle ore 8:00 alle ore 14:00, nell’Auditorium della Biblioteca Comunale, in Piazza Carlo Marx. Il laboratorio sarà dedicato allo sviluppo delle competenze utili per l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. Attraverso attività pratiche, simulazioni e lavori di gruppo, i partecipanti saranno accompagnati nell’analisi delle competenze richieste dal mondo del lavoro e nella costruzione di strumenti utili per la ricerca attiva di opportunità. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è possibile mandare una mail all’indirizzo: punticardinali@reteoltre.it. Il link per scaricare il modulo di iscrizione: https://shorturl.at/uiLXb

«L’obiettivo è quello di valorizzare il capitale umano del territorio attraverso percorsi finalizzati al rafforzamento delle competenze personali, trasversali e professionali dei partecipanti» spiegano gli organizzatori. Il percorso formativo è stato immaginato affinché ciascun partecipante possa scegliere liberamente se frequentare tutti i laboratori, solo alcuni oppure anche un singolo incontro, in base ai propri interessi e alle proprie esigenze. La docenza è affidata a un professionista esperto in orientamento al lavoro, sviluppo delle competenze e accompagnamento ai percorsi di inserimento lavorativo. Il Comune di San Marco in Lamis, infatti, è stato ammesso a finanziamento per l’attivazione del progetto “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”, per rafforzare l’orientamento professionale e migliorare l’accesso all’occupazione.

Il Comune di San Marco in Lamis è capofila dell’intervento nato per costruire un sistema locale di orientamento moderno, inclusivo e capace di accompagnare i cittadini nelle sfide del nuovo mercato del lavoro. Partner di progetto sono: Euromediterranea, Medtraining, Cantieri di Innovazione Sociale, Associazione Impegno Donna, cooperativa sociale Clarissa, Associazione Sirio Sviluppo e Formazione, Cat Confcommercio Pmi, Università degli Studi di Foggia, Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Foggia.