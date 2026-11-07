Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Real Aversa, Tinto conferma: “Campilongo si è dimesso, non ci sarà contro il Manfredonia”

Il presidente del Real Aversa Tinto, in una conferenza stampa, ha confermato le voci sulle dimissioni del tecnico Campilongo: “Sono arrivate due volte, martedì e mercoledì di questa settimana. Ho preso coscienza della cosa, non c’erano più le condizioni per andare avanti. In panchina contro il Manfredonia ci andrà il secondo, nella prossima settimana arriverà un nuovo mister”.

L’imprenditore edile ha anche trattato diversi temi come la figura del ds Livio Scuotto, a suo modo di vedere “Tra i migliori della categoria” e quella della rosa costruita in estate: “Abbiamo i migliori under della categoria, risaliremo la classifica”.

Proprio l’attuale posizione di classifica è stato un tema a lungo trattato durante la conferenza stampa: “Abbiamo incontrato le migliori squadre, il calendario ora è in discesa, anche se in questa categoria non bisogna mai abbassare la guardia. Con tre punti ci ritroviamo in zona playoff”.